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薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

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薔琵大風吹彰化沿海鄉鎮樹倒路不通 停電養雞場跳腳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中颱薔琵風勢強大，吹倒一戶民宅的遮雨棚壓住車輛。圖／芳苑鄉公所提供
中颱薔琵風勢強大，吹倒一戶民宅的遮雨棚壓住車輛。圖／芳苑鄉公所提供

中颱薔琵風勢強勁，吹倒彰化縣許多大樹，沿海災情尤其嚴重，行道樹橫倒阻斷交通，鄉鎮公所連忙派員移除，幸未造成人員受傷，另曾停電6千多戶，民眾表示短暫跳電約5至10秒即復電，情況「能接受」。

根據氣象署資料，薔琵颱風中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向西北轉北移動，暴風圈逐漸進入台灣本島，彰化地區強陣風10級以上。彰化沿海郷鎮公所均開設應變中心，隨時受理民眾反映災情，出動搶救。

彰化縣有風無雨，沿海二林、芳苑、大城三鄉鎮雖是主要停電地區，曾停電6104戶，截至今上午恢復5883戶，其餘台電搶修中。二林鎮公所調查，停電範圍在北區，西庄有一棵大樹被吹倒「卡」至電線造成停電，另在儒林路等道路也有路樹倒下勾住電線或影響交通，電力部分交給台電工程人員處理，單純的路倒樹木

由公所人員先移至路邊。

大城鄉災情也以樹木路倒為主，應變中心接獲通報有兩棵大樹傾倒，鄉公所均派員移除，北四路一個電箱爆炸導致近百戶停電，台電工程人員已處理。芳苑鄉也是多棵行道樹路倒，沿海跳電，民眾說去年和今年台電均派員清洗礙子，昨晚到今上午跳電數次，每次5至10秒電力就來，風這麼大沿海本就容易停電，短暫跳電狀況「能接受」。

比較令人擔心的是部分水簾式養雞場因空間密閉，昨晚停電室內悶熱，蛋雞躁動不安，雞農緊急啟動發電機，今上午台電修復線路已恢復供電，雞農仍不敢掉以輕心，「發電機運轉時間10多小時也是會壞」，目前停機趕快維護以便機隨時待命。

芳苑鄉農民憂心薔琵強風挾帶鹽分吹襲農作物釀鹽害，農民洪鈿豐指出，薔琵沒焚風，但含鹽分強風會使花生等農作物的葉面黃化、乾枯而影響生長，現在風勢很大無法出門查看，無法確知災損。

彰化縣二林鎮復豐里行道路倒下阻礙交通。圖／二林鎮公所提供
彰化縣二林鎮復豐里行道路倒下阻礙交通。圖／二林鎮公所提供

台電彰化區處工程人員到沿海鄉鎮搶修停電。圖／台電提供
台電彰化區處工程人員到沿海鄉鎮搶修停電。圖／台電提供

彰化縣二林鎮東螺溪堤岸道路行道樹傾倒，阻礙代馬橋與鹿島橋之間往來交通。圖／二林鎮公所提供
彰化縣二林鎮東螺溪堤岸道路行道樹傾倒，阻礙代馬橋與鹿島橋之間往來交通。圖／二林鎮公所提供

薔琵颱風 停電 彰化 氣象署

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