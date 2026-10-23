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影／薔琵逼近風雨增強 新北瑞芳「快樂山部落」撤離50戶85人
薔琵逼近風雨逐漸增強，新北市瑞芳區海濱里「 快樂山部落」因位處山坡高地迎風面，上午風勢強勁也停電，10時開始瑞芳區公所會同瑞芳警分局展開撤離，將撤離50戶85人到瑞濱活動中心或依親，以安全為最大考量。
瑞芳區公所上午派車到「 快樂山部落」的阿美家園廣播，由於薔琵颱風接近颱風，請住戶注意豪雨落石，為免傷及生命安全及財產，建議盡速到瑞濱活動中心或依親避難。
瑞芳區長楊勝閔說，今天上午有國軍、瑞芳警分局及消防局人員協助，收容到瑞濱活動中心維護安全或依親，撤離人數共50戶85人。
瑞芳區海濱里長鄧麗華表示，阿美家園位在高處，風很大，有必要趕快撤離，也造成居民的害怕，上午也沒有電，十分不方便，居民分別到活動中心或依親，區公所有完善的後續安置和照顧。
瑞芳警分局表示，瑞濱所員警上午到場協助撤離，今天風雨大，民眾整理好行李後陸續撤離，居民並把房子加固綁好。
瑞芳區公所指出，疏散撤離作業居民都十分配合，請居民備妥身分證件、健保卡、常備藥品、手機、充電設備及必要生活用品。颱風期間，將視風浪及道路狀況機動管制，請避免前往沿海及山區，並配合現場指揮。
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