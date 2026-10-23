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薔琵颱風影響桃機取消596架次航班 華航、長榮停飛至明晨
薔琵颱風影響航空運作，桃園國際機場截至今天（23日）上午9時，因颱風共取消596架次航班，包括客機521架次、貨機75架次。航空公司也陸續調整航班，華航、長榮航空取消部分航班至明天上午，星宇航空今天則僅執行長程航班。
桃園機場統計，截至今天上午9時，因颱風影響共取消596架次航班，其中客機521架次、貨機75架次，提醒旅客出發前務必確認航班最新資訊，以免行程受到影響。
航空公司方面，華航自今天上午11時起至明天（24日）上午8時止，預計取消相關航班；長榮航空則自今天上午10時起至明天上午8時取消航班。星宇航空今天僅執行長程航班，相關航班異動仍以各航空公司公告為準。
桃園機場提醒，旅客搭機前應先至航空公司官網或透過訂位管道查詢航班狀況，並留意後續颱風動態及航空公司發布的最新訊息，預留交通與行程調整時間。
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