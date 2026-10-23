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1張圖看高雄上午天氣一片祥和 「放不放颱風假」兩派網友論戰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市今天停止上班上課，今天上午市區街頭一片祥和，一心路人車稀少。記者石秀華／攝影
高雄市今天停止上班上課，今天上午市區街頭一片祥和，一心路人車稀少。記者石秀華／攝影

高雄市今天停止上班上課， 由於昨晚高市府宣布放假理由指今陣風達10至11級，風力達放假標準且平地會降120毫米雨量，但今天上午市區街頭一片祥和，有陣陣強風卻無雨，「放不放颱風假」引起兩派網友論戰，有網友酸指，「這是選舉假非颱風假」；另派網友則說「連放四天不好嗎」。

高雄市今天停止上班課，氣象站今天上午發布資訊指出，高雄市23日至24日平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，屬「橙色燈號」；受薔琵颱風外圍環流影響，高雄山區有局部大雨發生的機率。

今天上午高雄出太陽，路上大樓切風面處吹起陣陣強風，但市區沒下雨，對高市府宣布今天「停止上班上課」的決定引發兩派網友不同意見論戰。

有網友指出，「當高雄人真爽」、「連休四天不好嗎？」、「沒有連任的壓力就是輕鬆寫意」、「陳其邁最後卸任前送暖」、「要考慮到大家上班下班時間5到7點這個時段風險管控、安全比較重要吧」、「沒有連任的壓力就是輕鬆寫意」。

另派網友則指，「天氣好到休這個假我有點不好意思」、「手機就可以預知明天的天氣了，一樣照放不誤」、「看到颱風就放假」、「台南、高雄、屏東真的不知道在放什麼的」、「這是選舉假 不是颱風假」、「天氣好到靠背」。

高雄市今天停止上班上課，今天上午市區街頭一片祥和，一心路人車稀少。記者石秀華／攝影
高雄市今天停止上班上課，今天上午市區街頭一片祥和，一心路人車稀少。記者石秀華／攝影

薔琵颱風

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