影／薔琵颱風巨浪狂襲台東！長濱5艘船筏沉沒 富岡大型吊車也落海

薔琵颱風帶來強勁風浪，台東沿海接連傳出災情。長濱漁港從昨晚到今天清晨不斷有海水灌入港區，造成5艘船筏沉沒，漁民一早巡視時看見船隻受損慘況，直呼風浪大得可怕；富岡漁港港嘴一台負責吊掛消波塊的大型吊車今天上午9時40分許遭浪襲擊後倒塌沉入海底，另南迴公路多良車站下方土堤遭海浪沖刷，公路單位確認道路路基沒有掏空，但仍將暫時封閉北上外側車道。

長濱漁港漁民昨天紛紛趕往港區，加強漁船固定，提前做好防颱準備，未料晚間風浪持續增強，海水不斷灌進漁港，巨浪一度高達十多公尺，港內船筏受到強浪衝擊，有的沉沒，有的互相推擠、碰撞，甚至交疊在一起。

漁民今天清晨前往港區查看，發現已有5艘船筏沉沒，面對眼前景象欲哭無淚，感嘆這次風浪大得驚人，即使事先做好防颱準備，仍難以抵擋巨浪侵襲。

長濱漁港2024年10月底也曾遭康芮颱風重創，當時強風巨浪將大量海水灌進港區，造成繩索斷裂，近60艘漁船及膠筏翻覆、沉沒，部分船隻甚至被浪打上堤防，漁民損失慘重。相隔兩年，長濱漁港再度傳出船筏沉沒，漁民生計再受衝擊。

富岡漁港方面，港嘴一台造價昂貴、負責吊掛消波塊的大型吊車，因颱風來襲前未及撤離，連日遭海浪拍打，今天上午9時40分許遭浪襲擊後應聲倒塌，沉入海底。漁民憂心，吊車沉沒後可能影響客輪進出港，較大型漁船航行也可能受到影響，後續仍待相關單位評估。

南迴公路多良車站下方北上路段也傳出疑似路基掏空情形，網友貼文引發關注。公路局大武工務段長邱民豐表示，經現場勘查，實際上是舊土堤遭大浪沖刷，露出護欄基樁，並非路基掏空，目前不影響道路結構。考量行車安全，將協調縣府放置消波塊，並暫時封閉北上外側車道。

邱民豐也提醒，多良至南興路段有多處遭大浪沖刷，路面散布沙石及殘木，用路人行經沿海道路務必提高警覺、減速慢行，留意路況及相關交通管制。

台東富岡漁港港嘴一台負責吊掛消波塊的大型吊車，今天上午遭巨浪襲擊後倒塌沉入海底，漁民憂心影響客輪及大型漁船進出港。圖／民眾提供