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路樹倒最多…薔琵來襲已44災情 北市預警10級風持續將超過12小時
台北市長蔣萬安上午主持薔琵颱風第2次工作會報，北市已經接獲44件災情。市府氣象團隊上午指出，薔琵10級風的暴風半徑範圍有120公里，預計北市平地出現10級風的時間，會超過12小時，甚至到18小時，一直到明天中午為止。
北市氣象團隊分析，預計薔琵颱風明天早上中心最接近台北市，但是因導引氣流減弱，移速較慢，路徑靠近陸地，不排除有登陸可能。
氣象團隊指出，今天現在開始，一路到明天早上，風雨持續增大，而且10級風的暴風半徑範圍有120公里，預計這個整個平地部分會出現10級風的時間會超過12小時，也可能是12到18小時，一直到明天中午為止，風力都很大。
北市災害防救辦公室指出，至今天上午8時止，北市接獲44件災情，受理的案件中，路樹的災情，已經提升到28件，成為最主要的一個受災案件數，其次還有建物毀損7件，廣告招牌掉落2件等。
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