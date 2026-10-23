薔琵颱風逼近已釀1死94傷 中央地方嚴陣以待

中央災害應變中心今日上午召開第五次工作會報，賴清德總統前往視察中度颱風薔琵的最新動態，聽取各部會與地方政府的防颱整備及應變報告，要求全體防救災人員全力守護國人生命財產安全。

根據中央氣象署最新觀測，薔琵颱風中心位置今日清晨位於鵝鑾鼻東北東方約330公里處，七級風暴風圈半徑達320公里，目前以每小時20公里轉9公里的速度向北北西轉北方推進，預計23日至24日上午沿台灣東方海面北上。

由於引導氣流減弱及地形影響，氣象署預估23日傍晚起颱風移動速度將明顯減慢，且不排除更貼近台灣陸地，直至24日才會逐漸遠離。受其外圍環流影響，全台各沿海空曠地區及離島易出現9至11級強陣風，北海岸、宜蘭、中部沿海、恆春半島及蘭嶼、綠島更可能出現12級以上強陣風。

降雨與海象方面，北部及東北部山區將出現豪雨以上等級的劇烈降雨，北部、東北部地區與中部、東部山區亦有局部大雨或豪雨發生。同時，各海面風浪顯著增強，東南部海域已監測到10.6公尺巨浪，接近颱風中心區域浪高更可能突破10公尺，民眾應嚴防巨浪與長浪襲擊。

國家災害防救科技中心進一步指出，颱風主要影響期間為23日至24日，包含宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市及苗栗縣等沿海、河口低窪地區均列為淹水警戒區。由於適逢連假期間，官方特別呼籲民眾避免外出，並防範強風造成招牌、鷹架掉落或路樹倒塌等危險。

在災情統計部分，消防署表示，全台目前已造成1死94傷，一般災情通報共477件，已處理257件、處理中220件。死亡個案為屏東縣琉球鄉美人洞沙灘溺水的一名林姓男子；94名傷者中以騎機車自摔或交通事故30人最多，其次為跌倒16人及被看板或樹木砸傷10人，傷者名單中亦包含3名外籍人士。

交通與電力受阻情況嚴重，交通部統計國際及兩岸航線今日表定1012班次中已取消669架次，國內航線表定262班次則全數取消。外島滯留旅客方面，澎湖約有2300人、馬祖401人、小琉球則有160人自願留島，目前食宿均無虞。台電則表示全台累計停電7649戶，經搶修復電率已達97.69%，僅剩臺中市大肚區、太平區及清水區共177戶待修復。

為降低災害風險，各地方政府已展開預防性疏散撤離。截至今日上午8時止，新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣及雲林縣等6縣市已累計撤離1286人；其中針對花蓮萬里溪堰塞湖潛勢區域，亦已完成113人的撤離工作，全力將災害損失降至最低。