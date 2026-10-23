颱風薔琵來襲 雲林強風吹落電線2975戶停電

颱風薔琵來襲，雲林縣沿海陣風強勁，麥寮、台西等鄉鎮多處通報電線掉落，根據台電雲林區營業處統計有2975戶停電，目前仍在搶修中。

颱風薔琵來襲，中央氣象署表示，今天至明天清晨、上午是降雨最明顯時候。雲林縣府指出，依中央氣象署預報，薔琵颱風期間，雲林縣沿海地區平均風力可達7至8級，最大陣風可達10至11級。

根據台電雲林區營業處統計，截至今天早上9時，停電戶數為2975戶，以麥寮、台西和東勢等沿海鄉鎮為居多；台電調派搶修人員及車輛進駐現場，盡速恢復供電。

雲林縣災害應變中心表示，至今天早上8時全縣累計通報災情61件，以民生、基礎設施災情50件為主，另有路樹災情5件、其他災情5件及車輛、交通事故類1件。

雲林縣民政處說，因應颱風來襲，水林1戶因位處低漥區，所以昨天預防性撤離依親；雲林縣交通工務局提醒，崙背鄉154縣道豐榮至舊庄路段約2公里長，昨天下午5時完成預防性封路，提醒用路人注意並提早改道，同時台西鄉海新橋目前預警性封橋。

雲林縣長張麗善呼籲，請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出，低窪地區留意淹水，並做好防災準備。如有需要協助，可撥打1999便民服務專線、119緊急通報。