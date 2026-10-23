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薔琵強風吹掀竹市鐵皮屋頂 市府已受理14件災情通報

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市長高虹安上午於新竹市災害應變中心主持首次工作會議。圖／新竹市府提供
市長高虹安上午於新竹市災害應變中心主持首次工作會議。圖／新竹市府提供

薔琵颱風來襲，依中央氣象署資料，薔琵颱風暴風圈預計今天上午接觸新竹市，已帶來強風豪雨並造成部分災情。截至上午9時，市府共受理14件災情通報。主要包括路樹傾倒6件、圍牆（籬）倒塌2件、廣告招牌欲墜2件、路燈故障1件、屋頂鐵皮吹掀或有墜落之虞1件，以及纜線垂落2件的情況。

市長高虹安上午於新竹市災害應變中心主持首次工作會議，她說，薔琵颱風雖已由強烈颱風減弱為中度颱風，但今日上午至明中午影響最劇烈，預估將出現9至11級強陣風及大雨等級降雨，已要求各防救災單位持續整備、隨時待命，呼籲市民非必要盡量避免外出，落實居家防颱準備。

14件災情中，市府防救災團隊及委外廠商迅速應變，第一時間展開搶修及排除作業，已有10件排除，另有4件持續處理中，尚未接獲重大災情通報。

高虹安說，市府已全面畫定「海岸河岸警戒管制區域」。自10月22日17時30分災害應變中心提升為一級開設以來，警察局與岸巡單位持續執行巡查，截至今日上午7時，累計出勤43車次、85人次，並於南寮漁港等重點水域執行管制及勸離作業，成功勸離33人次觀浪及遊憩民眾。市府將持續針對違規進入警戒區域者依法取締，提醒市民在警報解除前，切勿前往沿海高風險區域，共同維護自身安全。

針對山區降雨及河川水位，高虹安說明，依中央氣象署預測，新竹縣山區今日累積雨量可能達250至400毫米，達大豪雨等級。考量新竹市部分區域及舊港里位於頭前溪下游流域，已要求交通處及警察局確實執行高灘地停車管制及車輛暫時移置作業；另請消防局、經濟部水利署第二河川分署及工務處密切監控經國橋、舊港橋等地的河川警戒水位，一旦達到警戒標準，立即啟動避難疏散機制及警戒廣播，全力保障沿溪及舊港里居民生命財產安全。

薔琵颱風

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