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薔琵颱風襲雲林 累計61件災情、2975戶停電 台61線指示牌傾斜急搶修

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
受颱風影響，雲林縣停電戶數一度達2975戶，台電人員持續搶修。圖／讀者提供
受颱風影響，雲林縣停電戶數一度達2975戶，台電人員持續搶修。圖／讀者提供

薔琵颱風影響雲林，縣府統計截至今天（23日）上午8時，全縣累計通報61件災情，主要為民生及基礎設施受損，另有路樹倒塌、交通事故等通報，目前無人傷亡。台61線四湖、麥寮路段傳出指示牌傾斜或彎曲，部分路口號誌、路燈故障，多處電線及有線電視線路垂落；台電雲林區營業處已確認停電戶數達2975戶，持續派員搶修。

縣府災情統計顯示，61件通報中，民生及基礎設施災情50件、路樹災情5件、其他災情5件，另有車輛及交通事故類1件。

目前尚未結案的災情中，四湖鄉台61線北上238.8公里內側車道有指示牌傾斜、接近掉落情形；麥寮鄉台61線北上220公里也有指示牌彎曲通報，相關單位正處理中，提醒用路人行經相關路段提高警覺。

交通設施方面，麥寮鄉新興路與台17線交叉路口周邊，傳出路燈及紅綠燈未亮；麥豐村中山路一帶也有路口號誌無法正常運作。另麥寮、東勢多處通報電線掉落或垂落，莿桐鄉四合村有電線垂掛在樹枝上，麥寮鄉海豐村則有約500公尺長的有線電視線路掉落，相關單位持續處理。

停電方面，麥寮、東勢、四湖及台西部分地區仍有停電通報，四湖鄉甚至有民眾反映短暫復電後再度停電。台電雲林區營業處表示，截至目前已派員確認停電戶數為2975戶，後續將由搶修人員到場確認停電範圍及戶數，再更新相關資料。

縣府表示，今天下午4時將召開薔琵颱風第二次工作會議，持續掌握各地災情及搶修進度。

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