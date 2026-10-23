影／薔琵颱風襲台 復興區公所預防性撤離土石流警戒區保全戶

薔琵颱風襲台，桃園市復興區公所設置災害應變中心，啟動預防性撤離，公所表示，含土石流警戒區、大規模崩塌區共計146戶、675人，實際收容人數與下山依親人數陸續統計中。

公所指出，災害應變中心於22日15時開始土石流警戒區保全戶的預防性撤離，今日上午8時至11時，也啟動大規模崩塌區保全戶的預防性撤離，並繼續土石流警戒區保全戶的撤離。

依中央氣象署的降雨預報，今日（23日）8時至14時，復興區土石流警戒區與大規模崩塌區將陸續進入黃色警戒，今日14時至20時將陸續進入紅色警戒，24日凌晨2時開始至14時全進入紅色警戒。

公所也指出，華陵里上巴陵部落是屬於大規模崩塌區，預計要明天（24日）陵晨才會達黃色警戒，但怕下午與晚間風雨愈來愈大，所以今日上午即開始進行預防性撤離，所有保全戶務必配合里長與警消同仁的撤離動作，趁雨勢不大時，大家撤離至安全的收容所。