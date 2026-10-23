影／薔琵引強風 台中清水一棟大樓風切聲刺耳 民眾驚：第一次聽到

薔琵颱風帶強風，台中市清水區一棟住宅大樓因風切大，傳出刺耳聲音很明顯，附近住戶昨晚到場錄影，聽到聲音後說很像演奏音樂，但有時又刺耳，這種聲音很難形容；有網友建議大樓住戶加裝氣密窗，就可以安心睡覺。

民眾在臉書貼文說，台中清水區民族路一棟住宅大樓風大會發出尖銳刺耳聲音，住附近的人有時經過聽到會感到困擾；有網友說，他家住靠山邊也會有風大的刺耳聲；另有網友建議，住這棟大樓可加裝氣密窗。

清水區一名男子住在民族路，他昨晚看到臉書貼文後，到傳說中會發出聲音的大樓觀察，他說自己在清水10多年，第一次聽到大樓在強風下會發生風切聲音，聲音有時像演奏音樂，有時又很刺耳，仔細聽會有不同音頻。