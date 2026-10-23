聽新聞
0:00 / 0:00
影／薔琵引強風 台中清水一棟大樓風切聲刺耳 民眾驚：第一次聽到
薔琵颱風帶強風，台中市清水區一棟住宅大樓因風切大，傳出刺耳聲音很明顯，附近住戶昨晚到場錄影，聽到聲音後說很像演奏音樂，但有時又刺耳，這種聲音很難形容；有網友建議大樓住戶加裝氣密窗，就可以安心睡覺。
民眾在臉書貼文說，台中清水區民族路一棟住宅大樓風大會發出尖銳刺耳聲音，住附近的人有時經過聽到會感到困擾；有網友說，他家住靠山邊也會有風大的刺耳聲；另有網友建議，住這棟大樓可加裝氣密窗。
清水區一名男子住在民族路，他昨晚看到臉書貼文後，到傳說中會發出聲音的大樓觀察，他說自己在清水10多年，第一次聽到大樓在強風下會發生風切聲音，聲音有時像演奏音樂，有時又很刺耳，仔細聽會有不同音頻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。