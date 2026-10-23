薔琵逼近風雨增強陣風將達11級 基隆市公車下午1點半起全面停駛

薔琵颱風逼近，基隆平均風力會到9級以上、陣風到11級以上，市公車今天原本只有減班或停班，但市公車處表示，風雨已逐漸增強，自下午1時30分起全面停駛，請民眾不要外出等車，避免發生危險。

市公車處表示，依據中央氣象署最新預報資料，今天最大陣風將達10級、11級以上。公車處基於行車安全，自下午1時30分起，市區公車路線全面停駛，如恢復行駛將另行公告，請上公車處網站查詢（https://www.klcba.gov.tw/）。

基隆氣象站表示，基隆平均風力會到9級以上、陣風到11級以上，尤其中正區，沿海發布長浪警告；從昨晚10時到今天晚上10時，預估累積雨量100到190毫米，基隆迎風面會有較大雨量出現。

市府指出，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，昨晚8時起開放部分路段紅黃線停車，但忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放，其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。