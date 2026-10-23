薔琵颱風來襲雲林停班課 縣內5家醫院看診異動資訊公布

薔琵颱風來襲，雲林縣今天全縣停班停課，縣內今天除中國醫藥大學雲林北港附設醫院（北港媽祖醫院）上下午門診、急診皆正常運作，多數醫院的門診及檢查都停止，民眾出門就醫前可先致電或上網查詢，以免白跑一趟。

台大醫院雲林分院表示，斗六、虎尾兩院區急診、洗腎室及住院服務照常，門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及慢性病連續處方箋領藥全面停止。原已預約看診的民眾，若因颱風無法回診，可在1個月內持原預約單，於該醫師看診日到掛號處辦理加號。

虎尾若瑟醫院今天急診照常，門診則調整開診，骨科、一般外科、一般內科、神經內科及兒科各開設1診，但不提供檢查及預防注射服務。

成大醫院斗六分院急診及住院服務正常，上午僅開設新陳代謝科、骨科各1診，其餘科別停診；慢性病連續處方箋領藥、檢查及療程治療也暫停。

麥寮長庚醫院急診、住院、住院手術及血液透析照常，上午另加開內科1診特別門診；其餘門診、放射診斷科、檢查中心各項檢查及門診手術均暫停。

北港媽祖醫院表示，今天上午、下午門診正常看診，夜間門診停診，急診維持24小時正常運作，血液透析治療照常；復健治療則於下午5時結束。

各院所因應颱風調整看診服務，民眾若有就醫需求，出發前應先確認科別開診情形及檢查、治療是否正常，以免向隅。