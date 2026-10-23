薔琵來襲網傳麥當勞招牌砸街AI照 盧秀燕：假訊息、指示警方追查

薔琵颱風襲台，台中市昨、今已有40人受傷，最嚴重甚至住進加護病房，台中市長盧秀燕今上午9點赴台中市災害應變中心主持工作會報，她也提到網路傳AI生成的麥當勞招牌砸落地面照片，經確認是假訊息，因恐造成人心惶惶、公務員疲於奔命，已指示大甲分局追查。

盧秀燕指出，台中市轄區大，山區、海線狀況不一樣，尤其海邊風很大，龍井區最大陣風達10級，連人都會被吹倒，她呼籲民眾減少外出，且昨至今全市已有40人受傷，甚至有人傷勢嚴重住進加護病房。

盧表示，昨天也傳出有民眾前往新景點大安港媽祖文化園區，打算要欣賞大安媽祖雕像，結果站在大平台時被強風吹倒，媽祖指示留在家最安全。

此外，這次颱風來襲期間也發生AI生成假訊息，網路上流傳1張照片是麥當勞招牌砸落馬路，大甲分局看到轄內狀況趕過去處理，結果到場才發現根本沒這件事，經確認為假訊息，盧並已經指示大甲分局要查辦。

盧秀燕說，災害期間發布假訊息會造成人心惶惶、社會不安，而且成千上萬公務同仁冒著危險維護城市安全，卻因假訊息釀大家疲於奔命、浪費救災人力，因此要請警方追查，希望遏止歪風。