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薔琵颱風來襲！全台多家百貨今停業 遠百、新光三越、微風等都休一天

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

因應薔琵颱風來襲，為確保顧客、專櫃夥伴及員工安全，全台多家百貨及購物中心宣布，23日暫停營業一天，包含遠東百貨、新光三越、宏匯廣場、微風集團、Global Mall環球購物中心、京站時尚廣場及台北101等業者。各業者表示，停業主要基於颱風期間安全考量，後續營業時間及相關異動將依天候狀況另行公告，提醒民眾出門前留意各百貨官方網站及社群平台最新資訊。

遠東百貨表示，因應薔琵颱風來襲，為顧及顧客及同仁安全，今日全台各店及遠企購物中心皆暫停營業，後續若有營運異動，將再另行通知。新光三越則宣布，受薔琵颱風影響，今日全台共16家分店，以及台北車站、SKM Park Outlets高雄草衙，均暫停營業一日。

宏匯廣場也公告，因薔琵颱風來襲，今日（10月23日）暫停營業一天。微風集團則表示，為顧及顧客、專櫃夥伴及同仁安全，旗下微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風東岸及微風超市，今日全面停止營業，至於微風台大醫院，則配合院方規範辦理。

Global Mall環球購物中心表示，基於安全考量，今日全台8家分店均暫停營業一天，包含新北中和、南港車站、板橋車站、桃園A8、林口A9、桃園A19、新左營車站及屏東市店，提醒民眾留意各店營運公告。

三井購物中心公告，MITSUI OUTLET PARK林口、Mitsui Shopping Park LaLaport南港，以及MITSUI OUTLET PARK台中港、LaLaport台中，今日均暫停營業一天。至於MITSUI OUTLET PARK台南則正常營業。

京站時尚廣場也宣布，考量顧客、專櫃夥伴及全體同仁安全，今日京站台北店、小碧潭店及台北轉運站部分櫃位，均暫停營業一天。台北101則表示，因應薔琵颱風來襲，今日台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳全面暫停營業一天，造成民眾不便，敬請見諒。

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