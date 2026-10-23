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影／薔琵颱風豪雨挹注！阿姆坪防淤隧道啟動沖淤 估20萬立方入海
薔琵颱風帶來明顯降雨，經濟部水利署北區水資源分署於10月22日中午12時30分將緊急應變小組提升為1級開設，全體動員緊盯水情，並於評析石門水庫最新水情後，在今天上午8時啟動阿姆坪防淤隧道沖淤，預估本次沖淤量約20萬立方公尺。
北分署表示，薔琵颱風外圍環流自10月21日下午4時開始在水庫集水區降雨，截至今日上午7時累計降雨量已超過60毫米，考量集水區雨勢逐漸加大，具備操作阿姆坪防淤隧道沖淤條件，故採放水每秒100立方公尺進行沖淤作業，將本次沖淤泥水帶入大海。
另，累計今年共操作沖淤4次，合計沖淤量達67.29萬立方公尺，首次達成本防淤隧道設計每年沖淤64萬立方公尺目標，體現水庫防淤延壽功能。
北分署再次提醒，颱風影響期間降雨及河川水情變化快速，石門水庫需配合水情進行放水及沖淤作業，下游河道水位及流速可能快速上升，請民眾持續留意水庫放水廣播及相關警戒資訊，切勿進入大漢溪河道、溪流及河床等區域活動，以維護自身生命財產安全。
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