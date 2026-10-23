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薔琵來襲淡江大橋下午3點預警性封閉 往返淡水八里改走關渡大橋
中颱薔琵來襲，依氣象署預估，北部濱海地區今日晚間平均風力將達9級，公路局北區養護工程分局考量淡江大橋位處淡水河出海口，多有瞬間強陣風，為維用路人安全，預計今日下午3點預警性封閉淡江大橋，呼籲往來淡水八里車輛，改行關渡大橋，若風雨達危險標準，不排除提前封閉。
北區養護工程分局表示，請用路人多加留意天候狀況，警報期間盡量不要進入山區路段，因應可能突發之強降雨，如遇天候改變、現場落石等因素，將視公路狀況機動管制，不排除封閉道路，禁止人車通行。
北區養護工程分局提醒用路人可多利用公路局省道即時路況系統https://168.thb.gov.tw，如欲查詢最新路況可撥打1968或0800001821查詢。
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