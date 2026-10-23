北市颱風假仍有影城白天營業？蔣萬安示警11級陣風：嚴肅面對

台北市長蔣萬安上午主持薔琵颱風第2次工作會報受訪，針對今天放颱風假，大部分百貨都停業，但還是有部分影城白天有營業，蔣萬安指出，這一次的強颱可能帶來11級的陣風，提醒所有的市民嚴肅的面對，非必要不要出門，確保自身的安全。

蔣萬安指出，上一次康芮颱風來，也是11級陣風，造成2千多顆的路樹傾倒，還有招牌墜落，所以還是要提醒所有的市民朋友。市府氣象團隊昨也預測，薔琵從今天開始到明天是，影響台北市最顯著，陣風可能來到8到11級，雨量在山區有可能達到400毫米。

蔣萬安說，這次颱風確實影響台北市會非常的巨大，也因此再次提醒所有市民朋友注意安全，千萬不要大意，目前再到EOC來聽取相關颱風的動態，了解目前各區相關的災情，市府非常嚴肅以對，如臨大敵，會進行各項防颱整備作為。