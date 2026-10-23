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明天是否停班停課？蔣萬安：今晚8時宣布
台北市長蔣萬安上午主持薔琵颱風第2次工作會報受訪，針對若風雨已經達到停班停課標準，有沒有機會提早宣布放颱風假？蔣萬安指出，市府一直依照過去的慣例，都是北北基桃4市討論以後，一起在晚上8時宣布。
蔣萬安說，今天早上到災害緊急應變中心，之後也會再前往聽取相關最新的動態，包括風勢、雨量，然後再做最後的判斷是否停班課。
媒體也追問，昨天臉書被洗版，都是稱讚市長的停班停課決策，覺得這次假放對了？蔣萬安說，市府就是一切依照客觀的數據、標準，決定是否停班課。
對於外界仍有質疑這次可能是「政治颱風假」？蔣萬安強調，這都是完全依照科學的數據，還有中央的規範標準，以及4市討論以後做的決定，沒有任何其他的考量。
蔣萬安說，再次提醒所有市民朋友注意安全，嚴肅的面對這一次颱風對於台灣的影響，幾乎各縣市都受到強颱的影響，停止上班上課，所以不需要事事都跟選舉掛在一起考量。
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