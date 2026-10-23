薔琵颱風疏運台鐵今加開2班列車 全車自由座、七堵直達高雄

因應薔琵颱風影響，台鐵配合雙鐵聯防加強旅客疏運，今（23）日上午加開2班列車，分別為PP自強號6115次及EMU3000新自強號6117次，均採全車自由座，提供旅客更多搭乘選擇。兩班列車皆由七堵站發車，沿途停靠北部、中部及南部多個車站，分別於下午2時08分及2時56分抵達高雄。

台鐵表示，PP自強號6115次上午8時23分由七堵站發車，依序停靠汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中、彰化、員林、田中、斗六、斗南、嘉義、新營、永康、台南、新左營等站，下午2時08分抵達高雄站。

另一班EMU3000新自強號6117次上午9時46分由七堵站發車，停靠汐止、南港、松山、台北、板橋、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中、彰化、員林、斗六、民雄、嘉義、新營、台南、岡山及新左營等站，下午2時56分抵達高雄站。

台鐵提醒，颱風期間列車運行可能隨天候及實際狀況調整，旅客出發前可至台鐵公司官方網站查詢最新列車資訊，或撥打24小時旅客服務電話（02）2191-0096；免付費電話0800-765-888僅限市話撥打，行動電話無法使用。

退換票方面，台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除之日止，購買警報期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未使用車票至各車站辦理退票，免收手續費；如持有去回程車票，也可一併辦理。