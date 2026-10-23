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薔琵來襲 桃園各大百貨今先後宣布暫停營業
薔琵颱風來襲，桃園雖然今天停班停課，上午風雨漸強，各大百貨考量後續未來天氣變化，稍早相繼宣布暫停營業；大眾運輸交通方面，機場捷運今取消直達車與加班車，桃園市區公車也視風雨調整調整班次。
桃園火車站前商圈今早人煙稀少，新光三越桃園店、遠東百貨桃園店與統領廣場都宣布今天暫停營業，威秀影城則是下午5時前正常營業；台茂購物中心則表示，因應薔琵颱風來襲，今天暫停營業。
桃園捷運公司表示，因應颱風來襲，今天取消直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距。另外，全天暫停A1台北車站、A3新北產業園區站之預辦登機及行李託運服務。
市區公車部分，交通局開放客運業者視風雨調整班次，桃小巴、幸福巴士、觀光巴士、免費公車與YouBike則全面停運。
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