薔琵來襲 桃園各大百貨今先後宣布暫停營業

薔琵颱風襲台，台中市昨、今已有40人受傷，最嚴重甚至住進加護病房，台中市長盧秀燕今上午9點赴台中市災害應變中心主持工作會報，她也提到網路傳AI生成的麥當勞招牌砸落地面照片，經確認是假訊息，因恐造成人心惶惶、公務員疲於奔命，已指示大甲分局追查。

2026-10-23 10:47