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薔琵颱風來襲！十大百貨業者調整營業時間 唯獨這家Outlet照常開門

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台南MITSUI OUTLET PARK今正常營業，並視天候狀況滾動式調整。聯合報系資料照
台南MITSUI OUTLET PARK今正常營業，並視天候狀況滾動式調整。聯合報系資料照

薔琵颱風來襲，全台百貨業者以顧客及員工安全為優先，今（23）日全面啟動防颱應變，包括新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、微風集團、三井不動產等十大百貨及購物中心業者，陸續宣布旗下商場暫停營業一天。其中，新光三越全台16家分店、遠百及遠東SOGO全台各店均休館；三井不動產旗下林口Outlet、台中港Outlet及LaLaport南港、台中四座商場也暫停營業，僅台南Outlet正常營業，並視天候狀況滾動式調整。

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新光三越表示，受薔琵颱風影響，今日全台16家分店，以及臺北車站、SKM Park Outlets高雄草衙均暫停營業一日。遠東百貨同樣宣布全台各店停止營業；遠東SOGO則表示，為顧及顧客、專櫃夥伴及同仁安全，全台各店包含遠東Garden City均休館一天。

三井不動產旗下商場也同步啟動防颱措施，今日MITSUI OUTLET PARK林口、台中港，以及LaLaport南港、台中均臨時休業一天，僅MITSUI OUTLET PARK台南維持正常營業，但將依天候狀況滾動式調整。其中，林口OutletⅠ館、Ⅱ館均暫停營業，接駁車同步停止服務，館內威秀影城營業時間則以影城官方公告為準。

微風集團旗下微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風東岸及微風超市，今日均暫停營業，微風台大醫院據點則配合院方規範辦理。微風表示，消費者仍可透過微風精品線上購物平台選購商品。

Global Mall環球購物中心全台八店今日也暫停營業，包括新北中和、南港車站、板橋車站、桃園A8、林口A9、桃園A19、新左營車站及屏東市，涵蓋北中南多個交通樞紐及生活商圈。

台北101表示，因應颱風來襲，今日購物中心、觀景台及大樓高空餐廳暫停營業一天，後續將視颱風狀況調整營業時間，最新資訊以官方網站及社群平台公告為準。

其他購物中心方面，新莊宏匯廣場今日暫停營業一天；京站時尚廣場台北店、小碧潭店及台北轉運站部分櫃位也停止營業。桃園華泰名品城同樣宣布休館一天，原訂明（24）日舉辦的萬聖節「搗蛋鬼討糖趣」活動，也因天候因素取消。

百貨業者表示，考量颱風可能帶來強風豪雨，顧客、專櫃夥伴及員工安全為首要考量，因此決定暫停營業。由於各商場營業安排仍可能依天候狀況調整，民眾如有購物、用餐或觀景行程，出發前可先查詢各業者官方網站或社群平台公告，掌握最新營業資訊。

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