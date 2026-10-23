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台東為何今清晨突放颱風假？副縣長王志輝揭急轉彎關鍵

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣今天清晨緊急宣布停班停課，副縣長王志輝說明，縣府依據最新氣象資料及專業團隊評估，考量風力增強對民眾出入的影響，決定調整原先安排。記者尤聰光／攝影
台東縣今天清晨緊急宣布停班停課，副縣長王志輝說明，縣府依據最新氣象資料及專業團隊評估，考量風力增強對民眾出入的影響，決定調整原先安排。記者尤聰光／攝影

颱風薔琵來襲，台東縣政府原先宣布今天正常上班上課，卻在清晨緊急改為停班停課，引發民眾熱議。副縣長王志輝表示，縣府過去一周持續掌握颱風動態，昨晚依據中央氣象署當時資料評估，台東沒有降雨，除海岸地區外，其餘地區平均風力約3至4級，因此決定正常上班上課；但今天清晨氣象資料更新，颱風路徑往西偏移、滯留時間延長，預估風力明顯增強，經縣長饒慶鈴與專業團隊重新評估後，才緊急宣布停班停課。

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王志輝指出，縣府團隊並未因前一天宣布正常上班上課就停止監控，仍持續追蹤颱風動態，直到今天清晨4、5時，發現中央氣象署更新颱風資料，風力預測出現變化，原先預估今天中午風力將降至2級，但最新資訊顯示，全天風力可能達6級以上、陣風10級以上，對縣民外出及交通安全造成較大影響，因此決定調整原先安排，並透過各種管道發布停班停課訊息，讓民眾即時接收。

至於外界關心台東是否有足夠依據宣布停班停課，王志輝表示，縣府是依據當時掌握的氣象資料及專業團隊評估做出決定，後續也會持續關注颱風變化。他強調，颱風路徑、滯留時間及風力都可能隨時間改變，必須依最新資訊滾動調整，不能只看前一天的預報就認定天氣不會有變化。

另一方面，台東幅員遼闊，各地受到風雨影響的程度並不相同，鄉鎮市及離島是否停班停課，也有因地制宜的評估機制。王志輝說，這套機制在台東行之有年，這次綠島、蘭嶼就是經過自行評估後，通知縣府停班停課；過去幾次颱風及豪雨期間，部分鄉鎮市公所，甚至村里也曾依據當地災害風險自行評估。

王志輝認為，台東各地地形、風勢及受災情況不一，不能一概而論，因此有必要保留地方因地制宜的應變機制，才能依實際狀況做出適當決定。

薔琵颱風 台東 颱風假 饒慶鈴 停班停課 氣象署

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