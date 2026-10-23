薔琵風雨今明最強...新北預防性撤離278人 侯友宜籲加強防颱

中颱薔琵逼近台灣，新北市府今早召開災害應變中心工作會報，市長侯友宜表示，最新預估顯示部分地區雨量可能比前一報更高，今天至周六傍晚是新北風雨較大的時段，山區可能出現豪雨至大豪雨，平地則有大雨至豪雨，要求各單位加強防汛整備。

天氣風險公司指出，薔琵颱風目前已減弱為中度颱風，中心位於新北市東南方約398公里海面，7級暴風半徑320公里、10級暴風半徑120公里，中心附近最大風速每秒43公尺，向北北西轉北的方向移動。今天上午至周六傍晚之前，是新北市風雨最大的時候，預估新北市北側、東側及南側山區日雨量達豪雨至大豪雨等級，平地市區則是大雨至豪雨；沿海可能出現9至12級、局部出現13級強陣風，市區也有8至10級強陣風，周六晚間之後颱風才會逐漸遠離。

市長侯友宜表示，薔琵颱風影響新北市從今天早上到周六的傍晚雨量最大，平地市區就有大雨到豪雨，山區有豪雨到大豪雨。尤其可以看到，稍微比昨天估的高。在風浪方面，貢寮龍洞已達到6.8公尺的巨浪，富貴角也已達到長浪的警戒，呼籲民眾不要前往海邊觀浪、釣魚或從事山區活動，目前已經勸離152人，但各局處、區公所要不斷去查、不斷去勸離。該開罰的就要開罰，請市民配合不要到山海邊從事活動，也不要去觀浪。

侯友宜說，從昨晚至今天上午7時已預防性疏散撤離278人，目前仍陸續執行撤離作業。三峽、烏來、新店等地須特別留意土石流及淹水風險，相關單位應持續掌握災害潛勢區域做好收容安置。

道路管制方面，昨晚10時已關閉橫移門，另外台9線新烏路烏來路段已於昨晚10時預警性封閉，還有三峽台7乙線部分路段、台2線、台2甲及台9線部分路段也將視風雨情況採取預警性封閉措施，提醒避免前往管制路段。侯友宜表示，截至今天上午災害應變中心已接獲26件災情通報，主要都是路樹圍籬倒塌，民眾如發現災情，可撥打119或1999通報。

新北市長侯友宜呼籲民眾不要前往海邊觀浪、釣魚或從事山區活動。記者黃子騰／攝影

中颱薔琵目前位置。圖／截自中央氣象署網站