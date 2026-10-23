快訊

全國率先抽籤！金門沒放颱風假 張國威抽中1號、陳玉珍拿下5號

薔琵颱風吹落麥當勞招牌？ 大甲警到場查證假的：AI生成

薔琵颱風眼牆對流爆發！風雨才剛開始增強 未來36小時暴風圈籠罩台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵風雨今明最強...新北預防性撤離278人 侯友宜籲加強防颱

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市政府今天上午召開薔琵颱風災害應變中心工作會報。記者黃子騰／攝影
新北市政府今天上午召開薔琵颱風災害應變中心工作會報。記者黃子騰／攝影

中颱薔琵逼近台灣，新北市府今早召開災害應變中心工作會報，市長侯友宜表示，最新預估顯示部分地區雨量可能比前一報更高，今天至周六傍晚是新北風雨較大的時段，山區可能出現豪雨至大豪雨，平地則有大雨至豪雨，要求各單位加強防汛整備。

天氣風險公司指出，薔琵颱風目前已減弱為中度颱風，中心位於新北市東南方約398公里海面，7級暴風半徑320公里、10級暴風半徑120公里，中心附近最大風速每秒43公尺，向北北西轉北的方向移動。今天上午至周六傍晚之前，是新北市風雨最大的時候，預估新北市北側、東側及南側山區日雨量達豪雨至大豪雨等級，平地市區則是大雨至豪雨；沿海可能出現9至12級、局部出現13級強陣風，市區也有8至10級強陣風，周六晚間之後颱風才會逐漸遠離。

市長侯友宜表示，薔琵颱風影響新北市從今天早上到周六的傍晚雨量最大，平地市區就有大雨到豪雨，山區有豪雨到大豪雨。尤其可以看到，稍微比昨天估的高。在風浪方面，貢寮龍洞已達到6.8公尺的巨浪，富貴角也已達到長浪的警戒，呼籲民眾不要前往海邊觀浪、釣魚或從事山區活動，目前已經勸離152人，但各局處、區公所要不斷去查、不斷去勸離。該開罰的就要開罰，請市民配合不要到山海邊從事活動，也不要去觀浪。

侯友宜說，從昨晚至今天上午7時已預防性疏散撤離278人，目前仍陸續執行撤離作業。三峽、烏來、新店等地須特別留意土石流及淹水風險，相關單位應持續掌握災害潛勢區域做好收容安置。

道路管制方面，昨晚10時已關閉橫移門，另外台9線新烏路烏來路段已於昨晚10時預警性封閉，還有三峽台7乙線部分路段、台2線、台2甲及台9線部分路段也將視風雨情況採取預警性封閉措施，提醒避免前往管制路段。侯友宜表示，截至今天上午災害應變中心已接獲26件災情通報，主要都是路樹圍籬倒塌，民眾如發現災情，可撥打119或1999通報。

新北市長侯友宜呼籲民眾不要前往海邊觀浪、釣魚或從事山區活動。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜呼籲民眾不要前往海邊觀浪、釣魚或從事山區活動。記者黃子騰／攝影

中颱薔琵目前位置。圖／截自中央氣象署網站
中颱薔琵目前位置。圖／截自中央氣象署網站

新北市災害應變中心各局處人員聽取天氣風險公司簡報。記者黃子騰／攝影
新北市災害應變中心各局處人員聽取天氣風險公司簡報。記者黃子騰／攝影

薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵今晨掀10米巨浪 陸警納全台+澎湖馬祖 現在起風雨影響最猛烈

強颱薔琵更胖了！氣象署：可能非常接近台灣陸地 不排除減速滯留打轉

中颱薔琵暴風圈凌晨觸陸 氣象署示警全台強風豪雨威脅嚴加戒備

薔琵路徑西修！專家曝「風雨最劇烈時間點」 周六晨暴風圈恐籠罩全台

相關新聞

薔琵進逼明天颱風假？氣象署最新風雨預測 21縣市達標

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報，今天至明天上午風雨最顯著。明天是否達到停班停課標準，根據中央氣象署上午10時公布的最新風雨預測，明天達到停班停課標準有21縣市。

薔琵來襲百貨公司大規模停業！新光三越、台北101、SOGO等百貨全喊卡

中颱「薔琵」來勢洶洶，於今(23)日凌晨正式觸陸，為全台帶來強風豪雨。因應全台21縣市宣布停班停課，為保障顧客、專櫃人員與全體員工的人身安全，台灣實體零售業今日出現大規模休館潮，粗估全台有超過70間百貨商場於今日宣布暫停營業一天。

台東為何今清晨突放颱風假？副縣長王志輝揭急轉彎關鍵

颱風薔琵來襲，台東縣政府原先宣布今天正常上班上課，卻在清晨緊急改為停班停課，引發民眾熱議。副縣長王志輝表示，縣府過去一周持續掌握颱風動態，昨晚依據中央氣象署當時資料評估，台東沒有降雨，除海岸地區外，其餘地區平均風力約3至4級，因此決定正常上班上課；但今天清晨氣象資料更新，颱風路徑往西偏移、滯留時間延長，預估風力明顯增強，經縣長饒慶鈴與專業團隊重新評估後，才緊急宣布停班停課。

準「煙花」颱風上午8時生成 專家曝對台影響機率

目前太平洋地區有中度颱風薔琵，以及一個熱帶性低氣壓。根據日本氣象廳最新颱風情報，今天上午8時在關島東方遠海，有1個熱帶性低氣壓生成。如果成颱，將命名「煙花」颱風。

薔琵來襲網傳麥當勞招牌砸街AI照 盧秀燕：假訊息、指示警方追查

薔琵颱風襲台，台中市昨、今已有40人受傷，最嚴重甚至住進加護病房，台中市長盧秀燕今上午9點赴台中市災害應變中心主持工作會報，她也提到網路傳AI生成的麥當勞招牌砸落地面照片，經確認是假訊息，因恐造成人心惶惶、公務員疲於奔命，已指示大甲分局追查。

薔琵颱風影響桃機取消596架次航班 華航、長榮停飛至明晨

薔琵颱風影響航空運作，桃園國際機場截至今天（23日）上午9時，因颱風共取消596架次航班，包括客機521架次、貨機75架次。航空公司也陸續調整航班，華航、長榮航空取消部分航班至明天上午，星宇航空今天則僅執行長程航班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。