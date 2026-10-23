薔琵暴風圈進入中南部陸地、雨彈升級 6縣市山區大豪雨等級以上降雨

中度颱風薔琵持續進逼，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向西北轉北移動，暴風圈已進入台灣東半部、南投、台中、嘉義及高屏陸地，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。

中度颱風薔琵及其外圍環流影響，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、宜蘭縣地區、台中市山區、南投縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，新竹、苗栗、台中、花蓮地區及雲林、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積淹水，應避免前往山區及溪流活動。

影響時間：今天上午至明天上午。超大豪雨：宜蘭縣山區。大豪雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區。豪雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、花蓮縣。