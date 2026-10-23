聽新聞
0:00 / 0:00
薔琵暴風圈進入中南部陸地、雨彈升級 6縣市山區大豪雨等級以上降雨
中度颱風薔琵持續進逼，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向西北轉北移動，暴風圈已進入台灣東半部、南投、台中、嘉義及高屏陸地，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。
中度颱風薔琵及其外圍環流影響，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、宜蘭縣地區、台中市山區、南投縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，新竹、苗栗、台中、花蓮地區及雲林、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積淹水，應避免前往山區及溪流活動。
影響時間：今天上午至明天上午。超大豪雨：宜蘭縣山區。大豪雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區。豪雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、花蓮縣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。