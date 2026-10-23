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薔琵恐颳11級強風 蔣萬安籲市民非必要勿出門
因應薔琵颱風逼近，台北市今天宣布停止上班上課。針對外界質疑放颱風假是否有選舉等政治考量，台北市長蔣萬安今天上午主持台北市政府防颱工作會報前受訪強調，放假決策完全是依照氣象團隊預測、中央氣象署提供的科學數據，並參照中央規範標準與基北北桃四市共同討論後的決定，沒有任何其他考量，不需要事事都跟選舉掛鉤。
蔣萬安指出，面對強烈颱風威脅，全台各縣市幾乎都受到影響停班課，市民必須嚴肅面對。尤其此次薔琵颱風預估可能在台北市帶來高達11級的強陣風，殺傷力不容小覷。
針對部分影城與百貨在白天仍維持營業，蔣萬安也特別提醒市民務必注意自身安全，切勿輕忽強風威力，非必要盡量避免外出，確實做好各項自主防颱準備工作。
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