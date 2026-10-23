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薔琵「6」字形颱風 鄭明典：共伴雲帶恐卡宜蘭和蘇花 憂出現打轉現象
中度颱風薔琵持續進逼，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向西北轉北移動，暴風圈已進入台灣東半部、南投、台中、嘉義及高屏陸地，對台灣及澎湖、馬祖構成威脅。
薔琵颱風有秋颱特徵，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，薔琵颱風為「6」字形颱風，北側的共伴雲帶很容易卡在宜蘭和蘇花公路附近。這次北方高壓稍偏東，共伴雲帶的對流較弱，但持續時間長，累積雨量應該也不會少。
另外，鄭明典特別點出可能受到台灣地形影響，他說，外圍環流大的颱風，颱風中心在接近台灣地形時，可能產生「靠近+打轉」的現象。目前路徑很接近反應點，但是略偏東，所以還不是完全確定會有打轉的現象。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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