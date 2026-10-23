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薔琵來襲百貨公司大規模停業！新光三越、台北101、SOGO等百貨全喊卡
中颱「薔琵」來勢洶洶，於今(23)日凌晨正式觸陸，為全台帶來強風豪雨。因應全台21縣市宣布停班停課，為保障顧客、專櫃人員與全體員工的人身安全，台灣實體零售業今日出現大規模休館潮，粗估全台有超過70間百貨商場於今日宣布暫停營業一天。
作為百貨一級戰區的台北信義區今日宛如空城，指標性的台北101（包含購物中心、觀景台與高空餐廳）全面封館；BELLAVITA寶麗廣塲亦響應防颱暫不開門。連鎖百貨龍頭方面，新光三越全台16家分店與高雄SKM Park Outlets皆暫停營業；遠東SOGO全台各店及大巨蛋遠東Garden City、台北京站、南港與台中LaLaport也同步休館。
此外，微風集團旗下包含微風廣場、南京、信義、南山等據點，以及京站、美麗華百樂園、新莊宏匯廣場、華泰名品城、遠百與環球購物中心等皆陸續發布停業公告。中南部百貨亦受波及，包含台中與高雄的漢神集團旗下商場皆暫停營運，不過仍有少數商場如台南的南紡購物中心維持開門營業。
氣象署呼籲，今日至明日上半天為風雨最為猛烈的時段，民眾應盡量待在室內做好防颱準備。若仍有出門購物或餐飲的需求，強烈建議先至各百貨官方網站或社群查詢最新營業異動公告，以免冒著風雨出門卻白跑一趟。
23日全台暫停營業百貨商場
台北101購物中心
BELLAVITA寶麗廣塲
新光三越全台16家分店、高雄SKM Park Outlets
遠東SOGO全台各店、大巨蛋遠東Garden City
微風集團旗下百貨
京站
美麗華百樂園
CITYLINK商場（部分獨立專櫃營業）
新莊宏匯廣場
汐止iFG遠雄廣場
華泰名品城
遠百
環球購物中心
漢神集團旗下商場
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