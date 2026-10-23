薔琵今晚到明晨最接近！不排除地形交互作用致路徑擺動 風雨搖滾區曝

薔琵颱風的暴風圈邊緣，已經在今天清晨碰觸到東部陸地，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來隨著颱風繼續往花蓮以東海域靠近，暴風圈將逐漸涵蓋全台各地，風雨呈現加強的趨勢。

他說，過去一天從衛星的觀測顯示，薔琵颱風內核區域的對流強度逐漸減弱，由原本一整片完整的濃密雲區，轉變為多條螺旋雨帶旋繞颱風眼的型態，在颱風強度的判斷上呈現減弱。同樣由衛星掃描觀測的海平面風速，也顯示颱風內部風速的分布逐漸變得比較均勻，雖然還是越往內（颱風眼牆）風力漸增大，但已經沒有像先前那樣劇烈的梯度，因此整體判斷颱風強度降為中度颱風。

不過，吳聖宇表示，由昨天的飛機實際觀測也顯示，薔琵颱風北半圈的風場，因為跟東北季風疊加，所以非常寬廣，雖然強度減弱為中颱，但是暴風圈的平均半徑反而擴大到320公里，北側更是可能有350公里或以上，是一個環流非常巨大的颱風。

薔琵颱風後續強度應該會維持緩慢減弱的趨勢，他說，海溫不足，加上預報顯示垂直風切會逐漸增大，會讓颱風呈現減弱，不過減弱得並不快，經過台灣附近的階段大致都還會維持在中颱等級。

路徑方面，吳聖宇表示，薔琵颱風仍將繼續往東北角近海接近，預估今晚到明天清晨最接近東北角。因為颱風的中心可能非常靠近，不排除跟台灣地形交互作用，而導致路徑出現不規則的擺動，在經過宜蘭到東北角近海這一段的變化情況很值得注意。

他說，過去的經驗，曾經多次在這邊出現過打轉、繞圈等現象，移動速度也可能明顯減慢，拉長影響台灣的時間，所以今晚到明晨之間需要多留意颱風的最新動態變化情況。

吳聖宇表示，如果能順利經過東北角近海，預期明天上午薔琵颱風會逐漸進入北部海面，下午到傍晚繼續轉北北東朝向東海南部，晚間進一步轉向東北並且加速，離開台灣附近區域，海陸颱風警報預期也將在晚間陸續解除。

今天隨著薔琵颱風接近，各地風雨趨於明顯，雨勢最大的地方仍是苗栗以北到宜蘭、北花蓮一帶，山區有豪雨或大豪雨，宜蘭山區甚至有超大豪雨機會，平地則是有大雨到局部豪雨機會。

其次是中部以及南花蓮地區，包括台中、南投及嘉義山區有大雨或局部豪雨，平地則是有局部大雨機會。南部及台東地區雨量較小，高屏山區有局部大雨，平地則大致都在大雨以下。

風力則是相當強，預報資料顯示，各地沿海、空曠地區以及外島地區，可能都普遍會有9至11級陣風。其中，在中彰雲嘉南以及宜蘭、綠島蘭嶼等地沿海，甚至有12至13級陣風出現機會。風勢的感受可能比雨勢更明顯，務必要多加注意。

明天仍是颱風影響較大的一天，吳聖宇表示，尤其颱風中心進入北部海面之前，也就是自明天凌晨到上午，颱風中心正在經過東北角近海這一段期間，各地風雨依然持續而且明顯。比較特殊的是，花東地區會進入相對背風的區域，風雨減小，但有機會出現局部焚風的情況。

他說，明天上午颱風進入北部海面之後，大環境風向由西北風漸轉西風，預期在白天期間中部、北部依然是迎風的區域，雖然隨著颱風中心的遠離以及颱風強度減弱，整體風雨會隨時間慢慢的減小，但一直到明天傍晚前仍會是風雨一陣一陣的情況，中北部山區的雨量累積依然會較為明顯。

東半部的宜花東則是位於背風面，宜蘭地區上午起風雨有機會開始減小，午後天氣進一步好轉，花東地區整體天氣較好，但仍要持續留意局部焚風發生的情況。

南部地區在中午之前偏西北風環境下，仍會有較強陣風，特別是沿海地區會比較明顯。午後轉為偏西風，南部地區的風勢會逐漸減小下來，降雨不是太明顯，山區比較多一些。

他說，由整個雨量的預報來看，明天在北部、東北部山區以及中部局部山區仍有機會達到豪雨等級，中北部平地則有局部大雨，風雨要完全過去預期要等到明天晚間之後。

周日薔琵颱風已經快速趨向日本一帶，並持續減弱，吳聖宇表示，台灣附近後續受到偏北到東北風南下影響，迎風面的北部、東北部、東部雲量較多，偶有局部短暫陣雨，其他地方則恢復多雲到晴的天氣。苗栗以北到花蓮一帶高溫27至29度，其他地方高溫有30至32度。下周一仍是類似的天氣及溫度型態，北部、東北部、東部有局部短暫陣雨，溫度稍涼。

吳聖宇預期連假後兩天在颱風遠離之後，天氣將恢復較穩定的型態，安排出遊行程不受影響，但是因為颱風剛過，比較危險的區域還是暫時避免前往比較安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。