薔琵暴風圈將籠罩全台！明天上午前風雨最顯著 宜蘭恐颳13級以上強陣風

薔琵颱風正在影響台灣，中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，其暴風圈已進入台灣東半部、南投及高屏陸地，隨著颱風逐漸向台灣靠近，今天全台灣各地都會被暴風圈籠罩，海面上風浪、陸地上強陣風都相當顯著，要多留意。

中颱薔琵中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向西北轉北移動。它在移動過程中，預計傍晚以後，來到台灣東北部海面，一直到明天清晨這段時間，移動速度會比較慢。而且接近到東北部海面，由於受到地形影響，有可能會有不規則的運動，氣象署持續觀察。

陸上警戒：台灣各地區、澎湖及馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。海上警戒：台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

昨天到今天，海面風力強勁，陸上風力也很大。目前在北部海面已經有6公尺以上浪高，東南部甚至有10公尺左右的浪高。今天到明天上半天，北部海面、東半部海面、恆春半島的海面，普遍會有6公尺以上浪高，其他各海面會有4公尺以上的浪高。尤其要注意，颱風中心經過的海面，會有10公尺以上的浪高，海面作業和活動這兩天最好不要從事。

這次的風除了濱海地區，甚至平原到山區的風力都很強勁，有9至10級強陣風。以目前的觀測，台灣附近的濱海都有9至10級的強陣風，包含澎湖、馬祖，甚至蘭嶼有人測站有15級強陣風。從台中到台南，還有新北、基隆北海岸、宜蘭，都可能會有12級左右的強陣風。甚至颱風中心很接近的宜蘭，會有13級以上的強陣風。

氣象署預估未來2小時，可能會有平均風12級或陣風14級的時候，就會發布颱風強風告警。氣象署稍早已經針對苗栗到彰化、台東綠島蘭嶼、澎湖，發布強風告警訊息，也就是國家級警報，要多留意。另外，氣象署也已經發布巨浪告警。

隨著颱風靠近，中颱薔琵的颱風中心一波波的颱風環流已經漸漸地給北部和東北部帶來明顯雨勢，會有瞬間強降雨。今天北部和東北部幾乎整天都在下雨，間歇會有局部性較大雨勢。宜蘭地區已經出現每小時60毫米左右降雨，其他地區也有40毫米左右降雨。今天這樣的降雨也會影響到中部和東部地區、南部山區，其他各地包括澎湖、金門、馬祖也會有零星短暫降雨。

今天雨勢會持續，今天到明天上午將是降雨最顯著的時候。北部、東北部降雨時間長，可能會出現比較明顯的雨勢，尤其山區可能會出現豪雨等級以上的降雨，中部山區、東部平地也可能出現局部性豪雨。

中央氣象署發布豪雨特報，薔琵颱風及其外圍環流影響，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、桃園市地區、宜蘭縣地區、新竹縣山區、苗栗縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹、苗栗、花蓮地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：台北市、新北市、桃園市。

颱風環流沉降影響，今、明兩天東南部地區有焚風發生的機率，今晚起東部地區亦有焚風發生的機率，今、明兩天花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

陸上強風特報，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台北市、南投縣、嘉義市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

昨天凌晨0時至今天上午8時出現較大雨量：宜蘭縣太平山莊279.5毫米，台北市茶製場203.5毫米；出現較大陣風區域如下：蘭嶼15級，東吉島12級，花蓮、成功11級，彭佳嶼、澎湖、新屋10級。

定量降雨預報。圖／中央氣象署提供