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台東清晨宣布停班停課 池上秋收稻穗藝術節等活動喊停
颱風薔琵來襲，台東縣政府今天清晨宣布停班停課，許多活動跟著喊停，包括24、25日登場的知名池上秋收稻穗藝術節，九合一選舉候選人號次抽籤也延後。
台東縣政府今天清晨宣布停止上班上課，台東縣池上鄉文化藝術協會隨後宣布「2026池上秋收稻穗藝術節」原定於23日的彩排，24、25日演出場全數取消。
台東縣選委會也宣布，原定今天舉行的115年地方公職人員選舉候選人號次抽籤作業，因颱風來襲經台東縣政府23日早上宣布全縣停止上班上課，延至27日舉行。海端鄉體育館今天舉辦的115年文化健康站活力健康操台東區初賽海端場延期辦理。
台東縣政府將於上午9時對外說明停止上班、停止上課原因。
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