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薔琵颱風眼牆對流爆發！風雨才剛開始增強 未來36小時暴風圈籠罩台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
黑潮發威，薔琵眼牆對流爆發。從凌晨1時30分（左圖）到上午7時30分（右圖）可以看到，薔琵眼牆附近對流「回春」重整，能量明顯相比於前6小時，有往內核聚攏情況。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
黑潮發威，薔琵眼牆對流爆發。從凌晨1時30分（左圖）到上午7時30分（右圖）可以看到，薔琵眼牆附近對流「回春」重整，能量明顯相比於前6小時，有往內核聚攏情況。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

黑潮發威，薔琵眼牆對流爆發。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，台灣東方海域有黑潮流經，保有明顯暖池區域，海水熱含量高達每平方公分75-100KJ，對於中度以上颱風維持強度已經相當夠用。觀察颱風對流的變化，從凌晨到上午，薔琵眼牆附近對流「回春」重整，能量明顯相比於前6小時，有往內核聚攏情況。

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「觀氣象看天氣」表示，礙於中層垂直風切也增加，對於颱風垂直能量傳輸少有限制，但剛好海水熱含量回升，綜合這些條件，可能依舊並不代表颱風會重新加強，而是使它能在短時間維持強度，不會那麼快減弱。而清晨薔琵暴風圈已經觸陸，未來36小時暴風圈依舊籠罩在台灣上空。

目前許多地方已經吹了連日的強風，北部、東北部雨勢也開始明顯加強，「觀氣象看天氣」表示，預計隨颱風接近，也會逐漸往中北部擴展。目前許多地方風力、雨勢才剛開始增強而已，提醒今明兩天外出務必注意安全、也要減少非必要外出。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風 颱風 黑潮

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薔琵颱風挾致災性風雨 明晨7縣市達停班停課標準

中颱薔琵正在侵襲台灣，中央氣象署已經發布薔琵颱風海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新颱風資料顯示，全台、馬祖、澎湖都已進入暴風圈壟罩範圍內。根據中央氣象署今天上午7時的風雨預測，今天風雨達到停班停課標準的有20個縣市。

薔琵暴風圈已接觸台灣東部及東南部陸地 威脅全台及澎湖、馬祖

中度颱風薔琵正在影響台灣。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，薔琵颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北北西移動，其暴風圈已接觸台灣東部及東南部陸地，對台灣陸地及澎湖、馬祖構成威脅。

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薔琵暴風圈已進入東半部、南投及高屏 強風告警「國家級警報」5連發

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵海上陸上颱風警報，中央氣象署表示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向北北西轉北移動，其暴風圈已進入台灣東半部、南投及高屏陸地，對台灣陸地及澎湖、馬祖構成威脅。

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