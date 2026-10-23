薔琵颱風眼牆對流爆發！風雨才剛開始增強 未來36小時暴風圈籠罩台灣

黑潮發威，薔琵眼牆對流爆發。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，台灣東方海域有黑潮流經，保有明顯暖池區域，海水熱含量高達每平方公分75-100KJ，對於中度以上颱風維持強度已經相當夠用。觀察颱風對流的變化，從凌晨到上午，薔琵眼牆附近對流「回春」重整，能量明顯相比於前6小時，有往內核聚攏情況。

「觀氣象看天氣」表示，礙於中層垂直風切也增加，對於颱風垂直能量傳輸少有限制，但剛好海水熱含量回升，綜合這些條件，可能依舊並不代表颱風會重新加強，而是使它能在短時間維持強度，不會那麼快減弱。而清晨薔琵暴風圈已經觸陸，未來36小時暴風圈依舊籠罩在台灣上空。

目前許多地方已經吹了連日的強風，北部、東北部雨勢也開始明顯加強，「觀氣象看天氣」表示，預計隨颱風接近，也會逐漸往中北部擴展。目前許多地方風力、雨勢才剛開始增強而已，提醒今明兩天外出務必注意安全、也要減少非必要外出。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。