薔琵颱風來襲！台鐵今天上午加開2班列車加強疏運 採全車自由座

薔琵颱風正在影響台灣，台鐵公司宣布，配合雙鐵聯防，今天上午加開1列次EMU3000新自強號，一列次PP自強號，加強疏運，採全車自由座。

各停靠站及開車時間如下：

因應颱風變化，台鐵公司表示，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊洽：台鐵公司官方網站，台鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。以及各就近車站。

退、換票及改乘相關訊息，台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。