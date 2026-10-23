薔琵暴風圈已進入東半部、南投及高屏 強風告警「國家級警報」5連發

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵海上陸上颱風警報，中央氣象署表示，颱風中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向北北西轉北移動，其暴風圈已進入台灣東半部、南投及高屏陸地，對台灣陸地及澎湖、馬祖構成威脅。

陸上警戒：台灣各地區、澎湖及馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。海上警戒：台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署接連發布5則颱風強風告警，陸上警戒區域包括苗栗縣、台中市、彰化縣、澎湖縣、台東縣，慎防致災強陣風。建議立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

陸上警戒區域包括苗栗縣苑裡鎮，台中市大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區，彰化縣鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、埔鹽鄉、二林鎮、芳苑鄉、大城鄉，澎湖縣馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉，台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉，颱風強風告警估計持續至上午9時45分。

此外，陸上警戒區域為花蓮縣豐濱鄉、台東縣長濱鄉，颱風強風告警估計持續至上午10時0分。

颱風強風告警的訊息內容為，「颱風與東北季風影響，您所在地將出現致災強陣風，請注意人車安全並儘速至堅固的室內躲避」。