高鐵一早湧人潮！若薔琵風雨過大 將採行車速限甚至營運調整

薔琵颱風今天至明天影響最劇烈，明天開始光復節3天連假，昨晚已有不少旅客因應薔琵颱風來襲而提前返鄉，昨天高鐵車站出現大量搭車人潮。台灣高鐵今全線正常營運，高鐵台北站一早也湧現搭車人潮，秩序良好。

因應薔琵颱風來襲，台灣高鐵公司表示，已完成防颱應變中心開設，24小時密切監控颱風動態，依據最新氣象資訊綜合研判，並考量光復連假在即、許多旅客已提前預訂返鄉行程，台灣高鐵今天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，以加強服務旅運需求。

台灣高鐵公司呼籲，颱風期間出行，敬請旅客務必注意自身安全，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕的轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。後續如因颱風影響需進行營運調整，高鐵公司將盡速提前公告。

台灣高鐵公布颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票的旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵最新營運服務相關資訊，可至台灣高鐵企業網站、台灣高鐵App查詢；或洽詢高鐵客服專線，電話4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話加02），以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率標準計費。

明天開始光復節3天連假，不少旅客因應薔琵颱風來襲提前返鄉，台北站一早湧現搭車人潮，秩序良好。記者侯愛慈／攝影

明天開始光復節3天連假，不少旅客因應薔琵颱風來襲提前返鄉，台北站一早湧現搭車人潮，秩序良好。記者侯愛慈／攝影