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雙北在列...薔琵颱風挾致災性風雨 明晨7縣市達停班停課標準

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6縣市巨浪告警國家級警報響 氣象署：勿前往海邊觀浪

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風影響，沿海風浪漸增，海巡署北部分署已提升防颱戒備，加強轄內港區及岸際巡查。記者游明煌／翻攝
薔琵颱風影響，沿海風浪漸增，海巡署北部分署已提升防颱戒備，加強轄內港區及岸際巡查。記者游明煌／翻攝

薔琵颱風影響，有危險巨浪發生的機率。中央氣象署今天上午發布巨浪告警，針對此巨浪告警發布災防告警訊息（PWS），提醒警戒區域的民眾立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並盡速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。

警戒區域：基隆市中正區、中山區、安樂區、信義區，新北市淡水區、瑞芳區、林口區、三芝區、石門區、八里區、貢寮區、金山區、萬里區，屏東縣恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉，宜蘭縣蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、五結鄉、南澳鄉，花蓮縣花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、秀林鄉，台東縣台東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、綠島鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉。

中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，昨天在東北季風和薔琵颱風外圍環流影響，風浪增大，各地區明顯起風且風力強勁。伍婉華表示，同樣的風浪持續到今天，清晨在東南部海面已經觀測到10公尺左右浪高，今天一整天到明天上半天，基隆北海岸、東半部海面、恆春半島、綠島蘭嶼，依舊有6公尺以上的浪高，其他各海面也會有3至4公尺的浪高。尤其颱風中心的風浪更為強勁，今天到明天，颱風中心可能經過的海域，會有10公尺以上浪高。

巨浪告警警戒區域。圖／中央氣象署提供
巨浪告警警戒區域。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風

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