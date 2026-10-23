薔琵今晨掀10米巨浪 陸警納全台+澎湖馬祖 現在起風雨影響最猛烈

中央氣象署持續發布中度颱風薔琵的海上陸上颱風警報，中央氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，薔琵颱風今天上午6時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約330公里之處，逐漸往台灣靠近，在它往台灣靠近的過程中，今天深夜會來到台灣東北部海面，明天清晨逐漸北上。

她說，今天傍晚以後，颱風速度會稍微減弱，而且由於地形的關係，有可能不規則的運動。提醒民眾，今天到明天清晨是影響台灣最明顯的時候，務必多留意。

陸上警戒：台灣各地區、澎湖及馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。海上警戒：台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

昨天在東北季風和薔琵颱風外圍環流影響，風浪增大，各地區明顯起風且風力強勁。伍婉華表示，同樣的風浪持續到今天，清晨在東南部海面已經觀測到10公尺左右浪高，今天一整天到明天上半天，基隆北海岸、東半部海面、恆春半島、綠島蘭嶼，依舊有6公尺以上的浪高，其他各海面也會有3至4公尺的浪高。尤其颱風中心的風浪更為強勁，今天到明天，颱風中心可能經過的海域，會有10公尺以上浪高。

陸地上的風力，伍婉華表示，台灣各地包括平原和山區都明顯起風。最大的風在蘭嶼15級，東吉島12級，花蓮、成功11級，彭佳嶼、澎湖10級。未來18小時預測，無論是濱海地區、平原，以及山區，陣風普遍都有9至10級，甚至11級的強陣風。

她說，今天清晨到今天中午，12級強陣風的區域，在新北市、宜蘭縣、台中市、雲林縣、彰化縣。今天中午到傍晚，12級強陣風的區域會向南擴展到嘉義的濱海，甚至宜蘭的強陣風會從12級增大到13級。這樣的風力，在今天一整天都會持續。

氣象署發布陸上強風特報，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台北市、南投縣、嘉義市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

降雨情形，伍婉華表示，昨天深夜到今天清晨，隨著颱風環流接近，北部和東北部、東半部地區開始下雨。颱風中心帶來的環流逐漸靠近，環流會一波波接近陸地，且會帶來瞬間強降雨。宜蘭過去幾個小時，以每小時40至50毫米的雨在下。今天凌晨0時至今，新北市、宜蘭縣、花蓮縣，還有台中山區、台北山區，還有一些平地，都已經超過大雨標準，這些雨不斷在累積。

伍婉華說，今天一整天到明天上午是降雨最明顯的時候，今天北部和東北部降雨時間長，東半部地區、中部地區、南部山區，斷斷續續會有短暫陣雨。所下的雨在北部、東北部、中部山區、東部地區，可能會出現大雨或豪雨，尤其北部和東北部山區更可能有豪雨等級以上降雨，北部山區可能有局部性大豪雨，東北部山區可能會有局部性超大豪雨。

薔琵颱風及其外圍環流影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、桃園市地區、宜蘭縣地區、新竹縣山區、苗栗縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹、苗栗、花蓮地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：台北市、新北市、桃園市。

伍婉華表示，雨勢可能要到明天清晨至上午才會稍微緩和下來。但是明天下午緩和以後，北部地區和中部山區依舊會有局部性的豪雨。

降雨以外，薔琵颱風環流沉降影響，今、明兩天東南部地區有焚風發生的機率，今晚起東部地區亦有焚風發生的機率，今、明兩天花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

今天台灣附近各海面風浪偏大，有3公尺以上大浪，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及基隆北海岸、恆春半島易有6公尺以上巨浪，東南部沿海及蘭嶼已出現8公尺以上浪高；台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。

薔琵颱風影響台灣，台北市昨晚風雨漸增。記者曾原信／攝影