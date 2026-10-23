台東不再「咕嚕咕嚕」？全縣停班停課決策大轉彎

颱風薔琵外圍環流持續影響台東，縣府昨天傍晚原宣布台東本島照常上班上課，僅蘭嶼、綠島停止上班上課，縣長饒慶鈴談及放假問題時，一句「又要咕嚕咕嚕了？」引發網路熱議，臉書湧入大量留言。今天清晨近6點，縣府再宣布全縣停止上班上課，決策出現轉折，也讓這句「咕嚕咕嚕」成為颱風假討論的焦點。

昨天縣府宣布本島照常上班上課後，部分民眾對風雨影響及通勤安全表達疑慮。從各地風力觀察，台東沿海部分地區風勢較強，蘭嶼、綠島風力更為明顯，縣內不同區域的天候條件並不完全相同。

依天然災害停止上班及上課相關規定，是否停班停課須綜合氣象預報、風雨狀況及交通等因素評估。縣府從原先宣布本島照常上班上課，到今天清晨改為全縣停班停課，決策調整的原因，以及最新氣象資訊如何影響判斷，值得進一步釐清。

颱風假不只是放不放假的問題，也牽涉通勤、戶外工作及民眾安全。縣府過去曾表示，停班停課決策會參考中央氣象署提供的風雨資料，並由縣府專業團隊評估，若風雨情勢變化，也會適時因應、滾動調整。這次從原先宣布台東本島照常上班上課，到今天清晨改為全縣停止上班上課，相關決策依據及評估過程，也成為外界關注焦點。