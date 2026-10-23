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進入搖滾時刻…專家曝薔琵侵台4天氣變化特徵 恐減速滯留甚至打轉

薔琵暴風圈已接觸台灣東部及東南部陸地 威脅全台及澎湖、馬祖

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進入搖滾時刻…專家曝薔琵侵台4天氣變化特徵 恐減速滯留甚至打轉

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天開始是薔琵颱風最靠近灣的時候，影響最大的時間點。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
今天開始是薔琵颱風最靠近灣的時候，影響最大的時間點。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今天開始是薔琵颱風最靠近灣的時候，影響最大的時間點，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，隨著薔琵的逼近，風雨持續增強，降雨範圍擴大。尤其是山區雨勢最值得注意，中部以北及東北部山區會有豪雨或大豪雨或以上等級的降雨機會。其它地區，也會有間歇性短暫陣雨發生的可能。

風浪影響明顯大於降雨，林得恩表示，薔琵颱風外圍環流與環境東北季風偕伴影響下，台灣沿海、空曠地區及部分都會區都可能出現強勁陣風。統計昨天至今，出現較大陣風區域為蘭嶼15級，東吉島12級，花蓮、成功11級。另一方面，各沿海有3公尺以上的大浪，東半部沿海、基隆北海岸及恆春半島更有6公尺或以上巨浪發生的機會。

他說，要注意坡地與溪流水位風險累積，由於山區連續性與集中性的顯著降雨，可能肇致土石流、崩塌、落石及溪水暴漲等災害情事發生。昨天至今，農村水保署已發布44條土石流黃色警戒，全部集中在宜蘭縣。也應留意道路封閉、坡地災害及相關警戒訊息。

薔琵颱風後續可能減速或滯留，林得恩表示，由於薔琵接近台灣之際，可能受到導引氣流減弱，以及地形干擾或影響而出現減速或滯留，甚至出現打轉情形。如此一來，若路徑比預期更靠近台灣，風雨持續時間及局部降雨強度都可能增加，也使得災害風險更加擴大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風

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