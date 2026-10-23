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進入搖滾時刻…專家曝薔琵侵台4天氣變化特徵 恐減速滯留甚至打轉

薔琵暴風圈已接觸台灣東部及東南部陸地 威脅全台及澎湖、馬祖

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薔琵暴風圈已接觸台灣東部及東南部陸地 威脅全台及澎湖、馬祖

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薔琵颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北北西移動，其暴風圈已接觸台灣東部及東南部陸地，對台灣陸地及澎湖、馬祖構成威脅。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北北西移動，其暴風圈已接觸台灣東部及東南部陸地，對台灣陸地及澎湖、馬祖構成威脅。圖／中央氣象署提供

中度颱風薔琵正在影響台灣。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，薔琵颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北北西移動，其暴風圈已接觸台灣東部及東南部陸地，對台灣陸地及澎湖、馬祖構成威脅。

中央氣象署表示，薔琵颱風今天清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約340公里之處，以每小時20轉9公里速度，向北北西轉北進行。七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。

陸上警戒：台灣各地區、澎湖及馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。

海上警戒：台灣附近各海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

薔琵颱風及其外圍環流影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、桃園市山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、桃園市地區、宜蘭縣地區、新竹縣山區、苗栗縣山區、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹、苗栗、花蓮地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：台北市、新北市、桃園市。

陸上強風特報，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台北市、南投縣、嘉義市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天台灣附近各海面風浪偏大，有3公尺以上大浪，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及基隆北海岸、恆春半島易有6公尺以上巨浪，東南部沿海及蘭嶼已出現8公尺以上浪高；各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。

颱風環流沉降影響，今、明兩天東南部地區有焚風發生的機率，今晚起東部地區亦有焚風發生的機率，今、明兩天花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風

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