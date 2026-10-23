中颱薔琵亂光復連假…周六國道管制措施調整 強風行車遵守4原則

中度颱風薔琵今明兩天影響台灣，明天開始光復節連續假期，高速公路局表示，明天光復節連續假期首日受颱風影響甚大，經評估屆時交通需求將下降，且考量部分替代道路可能因颱風路況不佳，並為確保災害應變動線，明天取消原規畫實施國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道及國5石碇、坪林南入匝道封閉措施，暫停收費及差別費率等措施仍依原計畫實施。

高速公路局提醒駕駛人，颱風期間，國道部分路段風勢及雨勢可能較大，非必要應避免上路。行車時配合強風管制措施，並遵守「降低車速」、「緊握方向盤」、「加大跟車距離」及「避免任意變換車道」等雨中或強風行車原則。

颱風逐漸遠離後，高公局研判仍會有部分出遊車潮，尖峰時段國道路段可能有壅塞狀況，建議民眾除可多使用大眾運輸外，若自行開車，可先至高公局網站留意國道路況預報及管制措施等資訊，以避開車潮。另於出發前多加利用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整行程。