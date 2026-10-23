薔琵仍不排除登陸 吳德榮：今明慎防致災強風降雨 下周又有颱風生成

薔琵颱風目前是中度颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天受薔琵颱風環流影響，北部、宜花及山區慎防強風及大量降雨致災，背風面平地影響相對較小，仍應注意強陣風及瞬間大雨。明天下半天起薔琵颱風漸遠離，風雨逐漸減緩。今天北部20至25度、中部20至30度、南部20至32度、東部21至33度。

關於颱風動態，他說，中颱薔琵在台灣東方海面，向西北移動，明晨掠過東北部近海，轉北再轉東北，持續減弱中。中心登陸的機率不高，但仍不能完全排除。

歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，系集平均路徑與中央氣象署路徑潛勢預測圖類似。系集個別成員分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。

吳德榮表示，雖然薔琵颱風已過顛峰，持續減弱中，但強度仍強，範圍又大，再加上中心與陸地很近，其強風豪雨的威脅絕不可輕忽。應持續觀察最新資料的調整，做好防颱措施。

周日、下周一風雨已停歇，天氣好轉，氣溫回升，山區午後偶有局部短暫降雨。他說，下周二、下周三東北季風增強，迎風面轉局部短暫降雨的機率，氣溫略降，背風面晴朗穩定。下周四東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升。不過，颱風季尚未結束，下周關島東方遠海仍有颱風生成，但不影響台灣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。