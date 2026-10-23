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颱風薔琵強度再減弱 23日晚間至24日清晨降雨明顯

中央社／ 台北23日電

氣象署表示，颱風薔琵近中心最大風速從每秒45公尺減弱為43公尺，預計23日至24日清晨將是雨勢最為明顯的時候，要到25日整體雨勢才會緩和。

根據中央氣象署觀測，颱風薔琵22日晚間11時的中心位置在北緯21.5度，東經124.6度，即在鵝鑾鼻的東方約390公里之處，以每小時20轉12公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑320公里，七級風平均暴風半徑320公里。

氣象署預報員李孟軒在22日晚間記者會中表示，薔琵強度再度減弱，不過暴風半徑仍是偏大，移動方向大致上朝偏西北或北北西，往台灣東北方近海移動，預期接近台灣陸地時，會產生交互作用，速度可能會偏慢，甚至有打轉情形，可能會讓颱風影響時程有所變化。

李孟軒指出，預期23日到24日清晨的降雨最為明顯，熱區為北部、東北部地區，預計北部、宜蘭、花蓮及中部山區有大雨或豪雨，北部山區及宜蘭山區有豪雨等級以上降雨。

李孟軒說，24日白天薔琵逐漸遠離，降雨雖然會比23日趨緩，但仍要留意雨勢，整體來說要到25日降雨才會整體趨緩。

風力方面，李孟軒表示，各地及離島要留意8級以上陣風，高雄以北、宜蘭、恆春半島沿海及澎湖、蘭嶼、綠島有11級以上陣風。

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