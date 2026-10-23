薔琵近台…最怕打轉、放慢速度 影響時間恐拉長

薔琵颱風逐漸靠近台灣，雖然強度持續減弱，但仍維持中颱中上限水準，且暴風半徑仍舊相當廣闊。氣象署示警，明天到周六上半天，將是颱風影響最劇烈時間點，風雨浪都會相當可觀，且颱風接近陸地時，可能產生交互作用，導致速度放慢、打轉，影響台灣時間就會再拉長。

薔琵颱風深夜來到鵝鑾鼻東方390公里處，近中心最大風速每秒43公尺，較上一報稍微減弱，但平均七級暴風半徑仍維持320公里的廣闊水準。未來將持續朝偏西北到北北西方向移動至台灣東北方近海。

中央氣象署技正李孟軒表示，颱風明天將持續接近台灣陸地，可能因此產生交互作用，導致速度放慢、打轉，如此以來整體影響時間可能會再增加。

李孟軒指出，明天到後天清晨將是整體風雨最劇烈的時刻。根據最新24小時降雨預估，降雨熱區集中北部、東北部及北花蓮，其中宜蘭山區恐迎超大豪雨，是全台雨勢最多的地方。新竹以北山區有大豪雨；中部以北山區、東部山區、北部地區及花蓮則有大雨或豪雨。

李孟軒說，明天入夜後，颱風中心逐漸移動到台灣東北側，改吹北北西風，中部山區降雨將會增加。周六白天隨著颱風逐漸遠離，降雨稍緩，但北部、中部山區位處迎風面，仍有局部大雨或豪雨。整體雨勢要到周日晚間才會緩和下來。

李孟軒示警，颱風外圍環流加上東北季風影響，明天整體風力將相當強勁。尤其台灣海峽側受地形影響，整體風力陣風可達11至12集、內陸也有8到9級。而入夜後，基隆北海岸及宜蘭因為距離颱風中心近，整體風力將更強勁，提醒民眾多留意。