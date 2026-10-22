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颱風假前…台中高鐵站深夜出現排隊人潮 有人失望喊「今晚得住旅館了」
薔琵颱風持續接近，幾乎全台放颱風假，加上還有光復節3天連假，台中高鐵站深夜出現排隊買票搭車返家人潮。一名東海大學黃姓學生說，車站內到快11時了還人潮滿滿，許多人怕買不到票，還有人不禁失望說「今晚要住旅館了」
黃姓大學生晚上送女友搭高鐵回新竹，他說，開車行經74號快速道路，但車子已從往高鐵站的匝道一路排至五權西路匝道，等走到下高鐵站的匝道就花了半小時。
他說，車站裡滿是人，女友不得不買商務車廂試試，但也滿了，就在此時票口人員突然說一般車廂還有1張票，才讓女友幸運買到票。但車站裡還滿滿是人，恐怕的確會有人搭不到車。
據了解，高鐵今晚有加開班車因應，但成效如何還待觀察。
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