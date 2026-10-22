一宣布停班課…高鐵再度被擠爆 晚間10時後授權車站停賣自由座票

薔琵颱風來勢洶洶，本島幾乎全數停班課，三天光復連假被迫提前登場。晚間各縣市陸續宣布後，各地高鐵站湧現人潮，再度上演自由座之亂。而且不僅北部車站，就連新左營站也排出長長人龍。高鐵緊急發聲，強調會載運完所有旅客，但自由座旅客數已超越收班前運能負荷，晚間10時已授權各車站停售自由座票，台鐵深夜也緊急啟動聯防，加開兩班次協助疏運。

薔琵颱風攪局，全國明天除台東縣（蘭嶼、綠島除外）及金門縣外全數停班課。高鐵站下午就已湧現人潮，晚間各縣市陸續宣布後，車站更是被擠得水洩不通，高鐵自由座之亂再度上演。

高鐵下午緊急發聲，強調今天下午到明天整天的南下對號座車票幾乎已經完售。又遇上颱風假讓假期提早一天開始，晚間台北車站B3與捷運間的聯通道滿滿人潮，連過票閘口都得排隊。還出動站務員在票閘口前詢問有對號座車票旅客舉手，接受引導先入站。

旅客抱怨南港站發車班次到台北站，車上已經擠滿人潮，只上得去兩、三人。直到深夜10時，往左營站末班開出，票閘口前仍有長長人龍，根本疏運不完。

不只北部站點塞爆，就連新左營車站「也快溢出來」，人潮從站內排到外面手扶梯，人多到網路超卡。

高鐵公司深夜緊急發聲明，強調晚間8時基北北桃宣布停班課後，台鐵也隨即公告明天全線對號座停駛，因此晚間9時後，高鐵各站湧入大量旅客。

高鐵公司表示，為因應突然湧入人潮，於晚間6時25分起，加開5班次全車自由座列車後，再加開10時20分自南港發車南下，及10時自台中發車北上全車自由座列車各一班。由於人潮眾多，因此，高鐵也調整了567次原訂行駛南港-台中延後收班，並延駛至左營，全力發揮運能達極限；晚間11時35分再增開南港到台中全車自由座列車。總計5小時增開9班，全力發揮運能極限。

高鐵公司指出，考量持續湧入旅客人數恐超過收班前運能負荷，夜間10時起，授權各車站視人潮狀況停售自由座車票。

高鐵公司強調，已經購買自由座車票之旅客，高鐵公司將全力運送完畢，並呼籲旅客明日高鐵全線仍正常營運，可於明日搭乘更為舒適、順暢。

台鐵也隨即啟動雙鐵聯防，深夜宣布加開2列次EMU3000自強號，全車開放無座票。分別為11時01分從七堵站開出至潮州之6281次及11時31分自七堵開出至彰化之6283次。