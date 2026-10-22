聽新聞
0:00 / 0:00

一宣布停班課…高鐵再度被擠爆 晚間10時後授權車站停賣自由座票

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
強颱薔琵即將襲台，由於本週末逢連假，今天下午開始高鐵已出現提前返鄉人潮。記者曾原信／攝影
強颱薔琵即將襲台，由於本週末逢連假，今天下午開始高鐵已出現提前返鄉人潮。記者曾原信／攝影

薔琵颱風來勢洶洶，本島幾乎全數停班課，三天光復連假被迫提前登場。晚間各縣市陸續宣布後，各地高鐵站湧現人潮，再度上演自由座之亂。而且不僅北部車站，就連新左營站也排出長長人龍。高鐵緊急發聲，強調會載運完所有旅客，但自由座旅客數已超越收班前運能負荷，晚間10時已授權各車站停售自由座票，台鐵深夜也緊急啟動聯防，加開兩班次協助疏運。

編輯推薦

薔琵颱風攪局，全國明天除台東縣（蘭嶼、綠島除外）及金門縣外全數停班課。高鐵站下午就已湧現人潮，晚間各縣市陸續宣布後，車站更是被擠得水洩不通，高鐵自由座之亂再度上演。

高鐵下午緊急發聲，強調今天下午到明天整天的南下對號座車票幾乎已經完售。又遇上颱風假讓假期提早一天開始，晚間台北車站B3與捷運間的聯通道滿滿人潮，連過票閘口都得排隊。還出動站務員在票閘口前詢問有對號座車票旅客舉手，接受引導先入站。

旅客抱怨南港站發車班次到台北站，車上已經擠滿人潮，只上得去兩、三人。直到深夜10時，往左營站末班開出，票閘口前仍有長長人龍，根本疏運不完。

不只北部站點塞爆，就連新左營車站「也快溢出來」，人潮從站內排到外面手扶梯，人多到網路超卡。

高鐵公司深夜緊急發聲明，強調晚間8時基北北桃宣布停班課後，台鐵也隨即公告明天全線對號座停駛，因此晚間9時後，高鐵各站湧入大量旅客。

高鐵公司表示，為因應突然湧入人潮，於晚間6時25分起，加開5班次全車自由座列車後，再加開10時20分自南港發車南下，及10時自台中發車北上全車自由座列車各一班。由於人潮眾多，因此，高鐵也調整了567次原訂行駛南港-台中延後收班，並延駛至左營，全力發揮運能達極限；晚間11時35分再增開南港到台中全車自由座列車。總計5小時增開9班，全力發揮運能極限。

高鐵公司指出，考量持續湧入旅客人數恐超過收班前運能負荷，夜間10時起，授權各車站視人潮狀況停售自由座車票。

高鐵公司強調，已經購買自由座車票之旅客，高鐵公司將全力運送完畢，並呼籲旅客明日高鐵全線仍正常營運，可於明日搭乘更為舒適、順暢。

台鐵也隨即啟動雙鐵聯防，深夜宣布加開2列次EMU3000自強號，全車開放無座票。分別為11時01分從七堵站開出至潮州之6281次及11時31分自七堵開出至彰化之6283次。

薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風走到哪裡了？看天氣最新動態、即時路徑 7平台吸千人報現況

iPhone Duo開賣日遇薔琵颱風可取機嗎？蘋果曝颱風假取貨方法

光復連假疏運提早登場？ 高鐵急發聲明：今午對號座接近客滿

薔琵颱風交通異動一次看 航空、台鐵、高鐵、公路、海運最新動態

相關新聞

整理／中颱薔琵來犯！北北基桃等20縣市2地區明放颱風假 全台停班停課資訊看過來

颱風薔琵步步逼近，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。雖然薔琵今（22）日傍晚5時減弱為中度颱風，但七級風平均暴風半徑仍有320公里，氣象署最新一報陸警範圍將本島全數納入警戒範圍...

薔琵近台…最怕打轉、放慢速度 影響時間恐拉長

薔琵颱風逐漸靠近台灣，雖然強度持續減弱，但仍維持中颱中上限水準，且暴風半徑仍舊相當廣闊。氣象署示警，明天到周六上半天，將是颱風影響最劇烈時間點，風雨浪都會相當可觀，且颱風接近陸地時，可能產生交互作用，導致速度放慢、打轉，影響台灣時間就會再拉長。

颱風假前…台中高鐵站深夜出現排隊人潮 有人失望喊「今晚得住旅館了」

薔琵颱風持續接近，幾乎全台放颱風假，加上還有光復節3天連假，台中高鐵站深夜出現排隊買票搭車返家人潮。一名東海大學黃姓學生說，車站內到快11時了還人潮滿滿，許多人怕買不到票，還有人不禁失望說「今晚要住旅館了」

一宣布停班課…高鐵再度被擠爆 晚間10時後授權車站停賣自由座票

薔琵颱風來勢洶洶，本島幾乎全數停班課，三天光復連假被迫提前登場。晚間各縣市陸續宣布後，各地高鐵站湧現人潮，再度上演自由座之亂。而且不僅北部車站，就連新左營站也排出長長人龍。高鐵緊急發聲，強調會載運完所有旅客，但自由座旅客數已超越收班前運能負荷，晚間10時已授權各車站停售自由座票，台鐵深夜也緊急啟動聯防，加開兩班次協助疏運。

颱風薔琵逼近 省道10路段陸續預警性封閉

颱風薔琵逼近，公路局今天晚間表示，省道已有6處路段實施預警性封閉，4處路段預計明天上午起實施預警性封閉，呼籲用路人颱風期...

人龍再現 晚間台北車站要搭高鐵自由座人潮擠爆

薔琵颱風持續接近，預估明天風雨最大，全台幾乎全放颱風假，加上光復節3天連假接力登場，高鐵今晚加開5班全車自由座列車，但晚間10點台北車站要搭高鐵自由座的人潮，仍在閘門前與售票處排了長長的人龍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。