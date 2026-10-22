颱風薔琵逼近 省道10路段陸續預警性封閉

颱風薔琵逼近，公路局今天晚間表示，省道已有6處路段實施預警性封閉，4處路段預計明天上午起實施預警性封閉，呼籲用路人颱風期間勿進入山區道路。

根據中央氣象署觀測，颱風薔琵今天晚間10時的位置在北緯21.4度，東經124.7度，即在鵝鑾鼻的東方約400公里之處，以每小時18轉15公里速度，向西北轉北北西進行。

因應颱風薔琵，交通部公路局今晚發布新聞稿表示，台7線羅浮至巴陵路段、台7線巴陵至百韜橋路段、台7線十三天至三民路段、台8線關原至太魯閣路段、台9甲線烏來至孝義路段，以及淡江大橋機車道、人行道及自行車道實施預警性封閉。

公路局指出，台7線百韜橋至牛鬥橋路段、台7甲線百韜橋至勝光路段、台9線和仁監工站至崇德路段、台9丁線蘇澳至和仁路段（包含台9線東澳至南澳共線路段）預計明天上午8時起陸續實施預警性封閉。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。