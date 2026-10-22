北北桃23日停班課 機場捷運取消直達車及加班車

桃園大眾捷運公司今晚表示，因應颱風薔琵來襲，桃園市、新北市及台北市明天停班停課，機捷全天取消直達車及加班車，普通車維持15分鐘班距，預辦登機及行李託運服務暫停。

桃園捷運公司今天晚間發布新聞稿表示，明天全天取消直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距；暫停A1台北車站、A3新北產業園區站預辦登機及行李託運服務；各車站轉乘停車場維持營運。列車實際營運狀況將視颱風影響狀況調整，若風速達標，列車將降速行駛或暫停營運。

桃園捷運公司指出，將持續掌握颱風動態，即時透過官網、官方臉書（Facebook）粉絲團及「i搭桃捷」APP發布最新營運資訊，各車站也會加強站內廣播，即時公布營運資訊，提醒旅客留意相關公告。

桃園捷運公司表示，旅客如有捷運營運相關問題，可撥打客服專線（03）286-8789查詢，服務時間為上午6時至晚間12時。