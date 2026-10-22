颱風薔琵逼近 海巡嚴格取締觀浪盼地方落實裁罰

海洋委員會海巡署今天說，颱風薔琵逼近，民眾颱風期間進地方政府公告劃設警戒區觀浪，可依災害防救法開舉發單，將嚴格取締並移送地方政府裁罰，也呼籲地方落實裁罰。

海委會主任委員管碧玲透過海巡署發布新聞資料表示，20日晚間，海巡已配合交通部航港局勸導12浬內船舶，而颱風期間，海巡持續在海岸邊冒險執行觀浪勸離與舉發。

海巡署表示，凡經地方政府公告劃設警戒區後，就能依法落實嚴格管制，可對違規擅入警戒區民眾開立舉發單，並移送地方政府裁處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

管碧玲說，這項規定的主管機關在各地方政府，如果地方不配合裁罰，將打擊海巡冒險舉發威信，希望各地方政府在防颱工作能互相協助、落實裁罰。

海巡署表示，今年開立32張舉發單，地方政府至今僅裁罰6張，包含基隆市、台南市與花蓮縣已裁罰，但新北市開出6張舉發單及桃園市開出5張舉發單都未裁罰。

新北市政府告訴中央社記者，全力支持第一線海巡執法，所有移送案件已依法進行陳述意見等調查程序，經查證部分案件仍在調查程序中，尚未結案。如果違法事證明確，一律依法從嚴裁處，絕不寬貸。

海巡署說，颱風期間沿海浪況具危險性，勿前往海邊觀浪，海巡將持續堅守崗位執行勸離勤務，且配合各地方政府並希望可落實開罰；民眾在岸際或海上發現突發狀況，可撥海巡118免付費專線通報。